Haberler

Belçika'da pazarcılar Türkçe konuşuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika’da özellikle Türk nüfusunun yoğun olduğu kentlerdeki semt pazarlarında bazı pazarcılar, Türk müşterileri tezgahlarına davet etmek ve ürünlerini tanıtmak için Türkçe ifadeler kullanıyor.

Belçika'da özellikle Türk nüfusunun yoğun olduğu kentlerdeki semt pazarlarında bazı pazarcılar, Türk müşterileri tezgahlarına davet etmek ve ürünlerini tanıtmak için Türkçe ifadeler kullanıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden insanların bir arada yaşadığı Belçika'da semt pazarları, ülkedeki kültürel çeşitliliğin günlük hayata yansıdığı alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Pazarlarda farklı etnik kökenlerden esnafın yanı sıra bazı Belçikalı tezgah çalışanlarının da Türk müşterilere hitap ederken Türkçe kelimeler kullanması dikkat çekiyor. Özellikle müşterilerini tezgahlarına davet ederken veya ürünlerin fiyatlarını söylerken Türkçe ifadeler kullanan pazarcılar, Türk müşterilerin ilgisini çekiyor. Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Brüksel, Anvers, Gent ve Liege gibi kentlerde bu durum daha sık görülüyor.

"Belçikalılar az, Türkler çok alıyor"

Tezgahlarında sebze ve meyveleri satışa sunan esnaf, Türkçe konuşmanın kendileri açısından keyifli olduğunu ifade ediyor. Türk müşterilerin Türkçe hitap edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten pazarcılar, müşterilerini tezgahlarına davet etmek ve ürünlerin fiyatlarını belirtmek için bazı Türkçe ifadeler kullanıyor.

Liege kentinde kurulan tarihi La Batte Pazarı'nda çalışan esnaf, Türk müşterilere "Merhaba, hoş geldiniz" gibi ifadelerle hitap ederken, elma ve incir gibi ürünlerin isimlerini ve kilo fiyatlarını da Türkçe söyleyebiliyor. Pazarda Türkiye'den getirilen ürünler de Türkçe ifadelerle tanıtılıyor. Flaman kökenli Belçikalı bir pazarcı, satışa sunduğu incirlerin Türkiye'nin Antalya kentinden geldiğini Türkçe olarak duyurarak müşterilerini tezgahına davet ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli öğretmenden kahreden haber! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı

Kimse fark etmedi! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı
Denizli'de alacak verecek kavgası silahlı çatışmaya döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bir ilimizi kana bulayan dehşet! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünyanın en güzel kızı bir öğretmen! Tacı Dominik Cumhuriyeti'ne götürdü

Miss World'ün kazananı belli oldu: İşte dünyanın en güzel kadını!

Bakan Şimşek 'kamuda tasarruf' raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf

Bakan Şimşek 'kamuda tasarruf' raporunu açıkladı
Serhat Kılıç’ın cenaze programı belli oldu! Son yolculuğuna sahneden uğurlanacak

Hayatını kaybeden oyuncu son yolculuğuna en sevdiği yerden uğurlanacak
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın

Şoray Uzun'dan evinde ölü bulunan ünlü oyuncu için dikkat çeken çağrı
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı

Altınları alıp kaçan Özbek gelin düğünden önce bakın ne demiş