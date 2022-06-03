Bayrampaşa buram buram fesleğen kokuyor - Haberler

Bayrampaşa Belediyesi, geleneksel 'Fesleğenli Bahar Etkinliği' çerçevesinde ilçe genelinde ve okullarda toplam 50 bin fesleğen dağıttı. Vatandaşlara fesleğen dağıtan Başkan Atila Aydıner, "Bu yıl da on binlerce fesleğen dağıtarak vatandaşlarımızın bahar sevincine güzel bir renk ve koku kattık" dedi.

Bayrampaşa buram buram fesleğen kokuyor

Bayrampaşa Belediyesi, geleneksel 'Fesleğenli Bahar Etkinliği' çerçevesinde Mayıs ayı boyunca ilçenin 11 mahallesinde ve okullarda toplam 50 bin fesleğen dağıttı. Etkinliğe katılarak vatandaşlara ve öğrencilere fesleğen dağıtan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bu yıl da on binlerce fesleğen dağıtarak vatandaşlarımızın bahar sevincine güzel bir renk ve koku kattık. Bayrampaşa'mızın cadde ve sokaklarına fesleğen kokusu yaydık" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel