Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Kosova Güvenlik Gücü Komutanı'nı kabul etti - Haberler

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Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Kosova Güvenlik Gücü Komutanı'nı kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Armağan Yılmaz - Yerel
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Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Kosova Güvenlik Gücü Komutanı'nı kabul etti

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Kosova Güvenlik Gücü Komutanı'nı kabul ettiİSTANBUL Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Kosova Güvenlik Gücü Komutanı Bashkim Jasharı'yi makamında kabul etti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Kosova Güvenlik Gücü Komutanı'nı kabul etti

İSTANBUL Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Kosova Güvenlik Gücü Komutanı Bashkim Jasharı'yi makamında kabul etti. Görüşmenin ardından ikili Bayrampaşa Şehit Adem Yaşari Parkını ziyaret etti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Kosova Güvenlik Gücü Komutanı Bashkim Jasharı'yi kabul etti. Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Belediyesi binasındaki makam odasında Kosova Güvenlik Gücü Komutanı Bashkim Jasharı'yle bir araya geldi. Görüşmede ikili Türkiye-Kosova işbirliği çağrısında bulundu. Başkan Atila Aydıner ve Bashkim Jasharı birbirlerine plaket takdiminde bulundu. İkili akabinde Bayrampaşa Şehit Adem Yaşari Parkı'nı ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - Yerel

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