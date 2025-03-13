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Bayramiç'te Asırlık Sahur Geleneği Sürdürülüyor

Bayramiç'te Asırlık Sahur Geleneği Sürdürülüyor
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Roman müzisyenlerin kurdukları gruplar şarkılar söyleyerek vatandaşları sahura kaldırarak asırlık geleneği yaşatıyor. Ramazan boyunca devam eden bu gelenek, genç nesil tarafından da sürdürülmekte.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde vatandaşlar, yaklaşık bir asırdır şarkılar eşliğinde sahura kalkıyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Ramazan ayı boyunca asırlık sahur geleneği sürdürülüyor. İlçede yaşayan Roman müzisyenlerin kurdukları müzik grupları, şarkılar söyleyerek vatandaşları sahura kaldırıyor. Ramazan ayının 15'inde gündüz dolaşarak bahşiş toplayan müzisyenler, Ramazan Bayramı'nın birinci günü de müzik şöleni düzenliyor.

Müzisyenlerden Zeki Dalıcı (18), "Babamızdan, dedemizden kalma gelenek ve görenekleri biz gençler olarak hala yaşatıyoruz. Ramazan başlamadan önce genç müzisyenler olarak toplanarak çeşitli provalar yaptık ve Ramazan'a hazırlandık. Şarkılı türkülü sahur geleneğini devam ettiriyoruz" dedi.

Ruşen Şahin de, "Ben kendimi bildim bileli müzisyenler sahurda bu insanları kaldırırlardı. Şarkı söyleyerek, davulla, zurnayla müzik çalarak kaldırırlardı. Ben 66 yaşındayım, kendimi bildim bileli müzik çalarlardı" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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