Bakan Uraloğlu: "Biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanmalarına imkan tanıdık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı boyunca artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçlarını kullanabileceğini açıkladı. Ek seferler, 29 Mart tarihine kadar sürdürülebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçlarını da seferlerde kullanabileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili sebebiyle şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik uygulanacak düzenlemeyi duyurdu. Bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitesinin çok üzerine çıktığını hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların mağdur olmaması için ek sefer imkanının genişletildiğini söyledi.

"Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz"

Uraloğlu, bayram tatilinde şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi bir yoğunluk yaşanmasını beklediklerini belirterek, "Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmelerine imkan tanıdık" diye konuştu.

"Firmalar, araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek"

Ek Seferler, 29 Mart gün sonuna kadar sürdürülebileceğini ifade eden Uraloğlu, "Biletli yolcu taşımacılığı yapan B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar; tarifeli hatlar dışına çıkmama, ücret tarifelerine uyma ve yapılan taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenme şartıyla, ayrıca Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) bildirimde bulunmaları kaydıyla, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtlarını da kullanarak ek sefer yapabilecek. Firmalar, bu araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
İran, İsrail'in 'Öldürdük' dediği Laricani'nin mesajını paylaştı

İsrail "Öldürdük" demişti! Ali Laricani'den sürpriz hamle
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil

Mücteba Hamaney'den aracı ülkelerin ateşkes teklifine ilk yanıt
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
İran'ın son saldırısı 'kör' etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir

İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler altüst
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu

Son dönemin çok tartışılan iddiasına Bakan Şimşek son noktayı koydu
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
Bayram öncesi borsada kritik gün bugün! Paranızı 5 gün alamayabilirsiniz

Geç kalan yandı! Bugünden sonra paranızı hemen çekemeyeceksiniz
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler