Bayram Tatilinin Son Gününde Trafik Denetimleri Sıkılaştı

Bayram tatilinin son gününde de denetim devam etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri bayram tatilinin son gününde de trafik denetimine devam ederken, kurallara uymadıkları tespit edilen sürücülere para cezası kesildi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri 9 günlük bayram tatilinin son gününde de denetimlerini sürdürdü. Denetimde durdurulan araçlarda 9 bin 175 sürücü ve yolcunun kimlik sorgulaması yapıldı. Araçların evrak kontrollerinin de yapıldığı denetim dron destekli gerçekleştirildi. Denetimde emniyet kemeri başta olmak üzere direksiyonda cep telefonu kullanımı ve hız sınırlarına uymadıkları tespit edilen 40 sürücüye toplamda 112 bin 740 TL para cezası kesildi. Denetimlerin gün boyu devam edeceği belirtildi.