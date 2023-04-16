Bayram öncesi son hafta sonunda sokaklar doldu taştı

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesindeki son hafta sonunu değerlendiren vatandaşlar hem sosyalleşmek hem de bayram hazırlıklarını tamamlamak için adeta şehir merkezine akın etti.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesindeki son hafta sonunu değerlendiren vatandaşlar hem sosyalleşmek hem de bayram hazırlıklarını tamamlamak için adeta şehir merkezine akın etti.

Eskişehir'de hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Hafta sonuna denk gelen bayram öncesinde son pazar tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar caddelerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 18 dereceye kadar çıkmasına rağmen bulutlu bir gün ile karşılaşan vatandaşlar oruç ibadetini yerine getirdikleri şu günlerde zorlanmadan sokakları doldurdu. Hem izin günlerini gezerek değerlendirmek hem de bayram hazırlıklarını son güne bırakmadan tamamlamak isteyen vatandaşlar alışverişine devam ederken esnaf adeta çifte bayramı yaşadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk olduğunu dile getiren Hamamyolu esnafı, işlerin çok güzel olduğunu, geçtiğimiz günlerde yaşanan durgunluğu telafi ettiklerini ve yüzlerinin güldüğünü söyledi. - ESKİŞEHİR