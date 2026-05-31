Bayram yolunda tersine göç sürüyor

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul istikametine göç sürüyor.

Bugün itibariyle biten 9 günlük bayram tatilinin dönüş yoğunluğu sürüyor. 3 gündür yola koyulan sürücüler, Bolu geçişinde yoğunluğunu sürdürüyor. Özellikle TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde İstanbul istikametine doğru araç trafiği öğle saatlerinde yer yer durma noktasına geldi. Tatilcilerin dönüş yolunda kullandığı güzergahlardan olan Köroğlu Rampaları mevkisinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. - BOLU

