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Bayraktar TB3 İHA, TCG ANADOLU Gemisinde Başarılı Testler Geçirdi

Bayraktar TB3 İHA, TCG ANADOLU Gemisinde Başarılı Testler Geçirdi
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Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine ait kalkış-iniş testlerini başarıyla tamamlayarak, dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk SİHA oldu.

Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, gemi testlerini başarıyla sürdürüyor. Bayraktar TB3 3'üncü gününde de 'tam otomatik' kalkış ve iniş testlerine devam etti. Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, test görüntülerini "Deniz ufkuna alıştı bir kere..." notuyla paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

haberlercom, İstanbul bahçelievlerdwki kuran kursunda yaşanan 17 erkek öğrenciye taciz olayını neden vermiyorsun? haber mi seçiyorsunuz?

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