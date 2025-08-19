Bayraktar KIZILELMA PT-4 Testi Başarıyla Tamamlandı

Bayraktar KIZILELMA PT-4 Testi Başarıyla Tamamlandı
Bayraktar KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı. Test görüntüleri AKINCI TİHA'nın kamerasıyla kaydedildi.

Bayraktar KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı. KIZILELMA'nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi.

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA, uçuş testlerine devam ediyor. Bayraktar KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı. KIZILELMA'nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi.

Test görüntülerini Next Sosyal uygulamasından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bayraktar #KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

