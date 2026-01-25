Haberler

AKINCI TİHA, ROKETSAN TEBER-82 güdüm kiti ile hedefi vurdu

AKINCI TİHA, ROKETSAN TEBER-82 güdüm kiti ile hedefi vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Baykar'ın yerli ve milli olarak ürettiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 kanatlı güdüm kiti ile başarılı bir test gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.

Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 kanatlı güdüm kiti ile hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından yerli ve milli olarak üretilen AKINCI TİHA, başarılı bir teste daha imza attı. Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Roketsan tarafından yerli ve milli olarak üretilen TEBER-82 kanatlı güdüm kiti ile başarılı bir atış gerçekleştirdi. Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Sosyal medya hesabından paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

Dünyaca ünlü alışveriş sitesinden gündem yaratacak Türkiye kararı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler