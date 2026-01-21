Haberler

AKINCI TİHA'dan 2 adet KEMANKEŞ ile tam isabet

AKINCI TİHA'dan 2 adet KEMANKEŞ ile tam isabet
Güncelleme:
Baykar tarafından üretilen Bayraktar AKINCI TİHA, iki adet mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1 ile atış ve dalış testlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Test görüntüleri Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı.

Bayraktar AKINCI TİHA, iki adet mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1 ile atış, seyir ve koordinata dalış testini başarıyla tamamladı.

Baykar tarafından yerli ve milli olarak üretilen AKINCI TİHA, başarılı bir teste daha imza attı. Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 2 adet mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1 ile atış, seyir ve koordinata dalış testini başarıyla gerçekleştirdi. Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Sosyal medya hesabından paylaştı. - İSTANBUL

