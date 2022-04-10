Bayraklı'da Köy Enstitüleri Parkı yenileniyor

Bayraklı'nın parklarını modernize eden Bayraklı Belediyesi, Soğukkuyu'daki Köy Enstitüleri Parkında da baştan sona yenileme çalışması başlattı. Oyun grupları ve parke döşemeleri değişen, yeşil alanları kent mobilyaları yenilenen park, mahalle sakinlerinin de beğenisini kazandı.

Bayraklılılara nefes aldıran ortak yaşam alanlarında modernizasyon çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Soğukkuyu Mahallesinde bulunan ve 3 bin 400 metrekare alan üzerinde kurulu olan Köy Enstitüleri Parkındaki yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Bin 200 metrekarelik yeni yeşil alan oluşturulan parka 900 metrelik de park içi yürüyüş yolu yapıldı. Ayrıca içinde futbol sahası ve mini basketbol sahası bulunan parkın oyun grupları yenilenirken, kent ekipmanları da değiştirilecek. Peyzaj çalışmaları sonrası park kısa sürede hizmete açılacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemize modern görünümlü, yeşili bol, temalı oyun gruplarının bulunduğu, spor aletlerinin yer aldığı sosyal alanlar, parklar kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizin ihtiyaç olan her noktasına imkanlarımız dahilinde yeni parklar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevede ekiplerimiz birçok mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz parklarıyla, yollarıyla, sosyal alanlarıyla daha güzel bir Bayraklı oluşturmak. Çünkü Bayraklı ve Bayraklılılar her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyor" dedi. - İZMİR