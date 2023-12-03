Bayraklı Belediyesi Kitap Kafeleriyle Vatandaşlara Kolay Ulaşım Sağlıyor

Vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşımını sağlamak ve kitap okuma alışkanlığını artırmak için öğretmen Başkan Serdar Sandal'ın talimatıyla çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, kitap kafeleriyle örnek oldu. Son 1,5 yılda 6 sosyal tesisi kütüphaneye dönüştüren belediye, ayda 6 bine yakın ziyaretçiyi ağırlıyor. Tesislerden yararlanan misafirlere çay-kahve de ücretsiz servis ediliyor. Başkan Serdar Sandal, "Kitap kafelerimizin sayılarını artırıp, daha fazla yurttaşımızın faydalanmasını istiyoruz" dedi.

Bayraklı 'kitap kafeleri' çok sevdi

Eğitim yatırımlarıyla fark oluşturan Bayraklı Belediyesinin, sosyal tesisler içinde hayata geçirdiği kitap kafeler öğrencilerin ilgi odağı oldu. Tüm ilçe sakinlerinin uğrak yeri olan yeni sosyal alanlar aylık ortalama 6 bin ziyaretçi ağırlıyor. Değirmen Kafe, Teras Kafe, Körfez Mahallesi sosyal tesisi, Soğukkuyu büyük park içi, Matematik ve Zeka Oyunları Parkı ve Cengizhan Mahallesi'ndeki sosyal tesiste bulunan kitap kafelerde kitap okuyana çay veya kahve de ücretsiz servis ediliyor. Öğretmen Başkan Serdar Sandal'ın ilçede kitap okumayı yaygınlaştırmak için hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan kitap kafeler, vatandaşların da beğenisini kazanıyor.

Aydınlık nesiller için

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Okuma alışkanlığını artırmak veya ders çalışmak isteyen evlatlarımıza huzurlu ortamlar oluşturuyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaplara ulaşımını kolaylaştırmak ve onları okumaya teşvik etmek için çalışıyoruz. İlçe sakinlerimizin de bu tesislerimizden yararlanması, memnun olması bizim de mutluluğumuzu artırıyor. Okul öncesi eğitim kurumlarımızda, sosyal etkinlik merkezimizde bir yandan geleceğin aydınlık nesillerini yetiştirirken bir yandan da kitap kafelerimizle toplumun her kesimine okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. İlerleyen süreçte diğer sosyal alanlarda da uygulamayı sürdüreceğiz. Kitapseverleri kafelerimize bekliyoruz" dedi. - İZMİR