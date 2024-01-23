Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Cengizhan'daki TOKİ konutlarında çevre düzenlemesi yaptı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Cengizhan'daki TOKİ konutlarını ziyareti sırasında söz verdiği çevre düzenlemesi sözünü tuttu. Toplu konutların ortak kullanım alanları elden geçirildi, yeşil alan temizlikleri yapıldı. Yoğun kullanılan toprak yaya yolu ise parke taşlar ile yenilendi. Çalışmalar vatandaşların da yüzünü güldürdü. Başkan Sandal "TOKİ sakinlerine verdiğimiz sözü tuttuk" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle gezileri kapsamında önceki haftalarda Cengizhan Mahallesi'ndeki rezerv alan içinde kalan toplu konutları ziyaret ederek, TOKİ sakinlerinin talep ve önerileri doğrultusunda çevre düzenlemesi ve yaya yolu sözü vermişti. Bunun üzerine harekete geçen Bayraklı Belediyesi ekipleri, ortak kullanım alanlarında temizlik, budama ve düzenleme işlemlerini tamamladı. TOKİ sakinlerinin araç yoluna ulaşımı için kullanılan toprak yol da parke taşı döşenerek modernize edildi. Belediye ekiplerince yapılan çalışmalar memnuniyetle karşılanırken, bölge sakinleri Başkan Serdar Sandal'a teşekkür etti.

"DAHA GÜZEL BİR BAYRAKLI İÇİN"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Deprem sonrası oluşturulan toplu konutların ortak kullanım alanlarında gözle görülür eksikler vardı. Vatandaşlarımızın kaldırım ve çevre düzenlemesiyle ilgili taleplerini alarak kısa sürede çözüme kavuşturduk. Mülkiyet sorunu yüzünden alana müdahale etme hakkımız yok ancak bölge sakinlerinin taleplerini yerine getirmek de boynumuzun borcu. Her şey vatandaşımız ve daha güzel bir Bayraklı için" dedi.