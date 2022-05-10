Bayraklı Belediye Başkanı Sandal: "Bütün Gücümüzle Kılıçdaroğlu'nın Yanındayız"

Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, hafta sonu küçük bir 'Anadolu' turu yaptı. Hemşeri derneklerinin bahar kutlamalarına katılan Başkan Sandal; Tuncelili, Eskişehirli, Çorumlu ve Giresunlu vatandaşlarla buluştu, önemli mesajlar verdi. Başkan Sandal "Sosyal demokrasi anlayışımızla her zaman yanınızdayız. Bu ülkeye demokrasiyi; duruşuyla, vicdanıyla, ahlakıyla getirebilecek tek lider Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının baharı karşıladığı etkinliklerde, farklı şehir ve kültürlerden binlerce yurttaşla buluşan Başkan Sandal, birlik ve dayanışmanın önemine değindi. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinliklerde tüm vatandaşlara karanfil dağıtan Başkan Sandal, Eskişehirli, Çorumlu, Giresunlu ve Tuncelili hemşeri dernekleri ile buluştu. Türkiye'nin her köşesinden insanlar Bayraklı'da uyum içinde yaşamanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

"BÜTÜN GÜCÜMÜZLE KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDAYIZ"

Dersimliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin davetinde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Bayraklı'da, İzmir'de farklı memleketlerden, farklı kültürlerden vatandaşlarımızla bir arada, uyum içinde yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal demokrat anlayışın iktidarında bu ahengi daha da artıracağız. Hayatı yeniden kurgulayacaksak, yeni bir sayfa açacaksak geçmiş değil gelecekle ilgili şeyler söylemek lazım. Bu ülkeye demokrasiyi; duruşuyla, vicdanıyla, ahlakıyla getirebilecek tek lider Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yürüdüğü yolda kendisini yalnız bırakmamak ve sonuna kadar yanında durmak hepimizin asli görevidir. Genel Başkanımızın dostlarına bir çağrısı var: 'Ya bana katılın ya önümden çekilin' diyor. Bütün gücümüz ve irademizle her zaman yanında olacağımıza söz veriyoruz" dedi.