Bayındır'da polis haftası etkinlikleri gerçekleştirildi

Bayındır'da İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Polis Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programlar, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Program kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Etkinlikler çerçevesinde Fatih Camii'nde mevlit programı gerçekleştirildi. Programda şehit polisler için mevlit okutulurken, dualar edildi. Programa katılan vatandaşlar da edilen dualara eşlik ederek Türk Polis Teşkilatının yıl dönümünü manevi bir atmosferde andı.

Programın devamında ise Polis Merkezi Amirliği önünde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programlarda, Türk Polis Teşkilatının toplum huzuru ve güvenliği için üstlendiği önemli görevlere dikkat çekildi. Yetkililer, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin vatandaşlarla emniyet teşkilatı arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Bayındır'da gerçekleştirilen programlar, vatandaşların memnuniyeti ve yoğun katılımıyla tamamlandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
