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Bayburtlu uzman çavuş kalp krizine yenik düştü

Bayburtlu uzman çavuş kalp krizine yenik düştü

Yerel Haberler

Bayburt'un Aydıntepe ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Erbaş Ömerhan Kantaroğlu, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Erbaş Ömerhan Kantaroğlu, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

26 yaşındaki Bayburtlu Uzman Çavuş kalp krizi sonucu görev yaptığı Rize'de vefat etti. Rize'nin Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Erbaş Ömerhan Kantaroğlu gece saatlerinde bir anda fenalaştı. Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine Rize Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Kantaroğlu'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kantaroğlu kurtarılamadı.

Rize'de ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Kantaroğlu, bugün ikindi namazına müteakip Sahil Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Rize'de toprağa verilecek. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kalp Krizi Jandarma Rize Yerel Haberler

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