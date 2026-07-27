Aç tilkiye yolda kek ikramı: Bayburt'ta duygusal anlar

Bayburt'un Aydıntepe Yaylası yolunda karşılaştıkları tilkinin aç olabileceğini düşünen Eraslan ailesi, araçlarında bulunan kekle yabani hayvanı besledi. Tilkinin yere bırakılan keki alarak yemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaylayı ziyaret etmek üzere yola çıkan Eraslan ailesi, yol güzergahında tilkiyle karşılaştı. Tilkinin yiyecek aradığını düşünen aile üyelerinden Raşit Eraslan, aracını durdurarak yanında bulunan keki hayvana uzattı. Eraslan'ın seslenmesi üzerine temkinli adımlarla yaklaşan tilki, yere bırakılan keki yedi.

İnsanlara yaklaşmaktan çekinen tilki, yüksek ses ve ani hareketlerden zaman zaman ürkerek uzaklaştı. Yeniden dönerek yere bırakılan keki birkaç kez alıp yiyen tilki daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı