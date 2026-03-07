Haberler

Bayburt Valisi Eldivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Bayburt Valisi Eldivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valiliğe bağlı birimlerde çalışan kadınlarla bir araya geldi ve kadınların toplumdaki önemine vurgu yaptı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Valiliğe bağlı birimlerde görev yapan kadın çalışanlarla bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Vali Eldivan, kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Kadınlarımız aile hayatının olduğu kadar sosyal, ekonomik ve idari hayatın da en önemli yapı taşlarından biridir. Hayatın her alanında emekleri, fedakarlıkları ve başarılarıyla toplumumuza değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir ömür diliyorum" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar

İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar

Savaşın kanlı kumarı! Operasyonları bilip on binlerce dolar kazandılar
İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı

ABD'nin can damarına doğru böyle yola çıktı
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemiyi vurdu

"Hepsini vururum" demişti! İran, söylediğini yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

Saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas
Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar

Savaşın kanlı kumarı! Operasyonları bilip on binlerce dolar kazandılar
İranlılar sokağa çıktı, ABD ve İsrail'i protesto etti

Trump vurdukça ülkede kalabalıklar artıyor
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri

Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri