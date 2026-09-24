Bayburt Valisi Eldivan, sosyal yardım vakıflarının performansını değerlendirdi

Bayburt Valisi Eldivan, sosyal yardım vakıflarının performansını değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performans değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan sosyal yardım hizmetleri ve vakıfların işleyişi değerlendirildi.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performans değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıda, il ve ilçelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal yardım faaliyetlerinin yanı sıra vakıfların çalışmaları ele alındı. Vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıda ayrıca vakıfların mevcut durumu ve sosyal yardım hizmetlerinin işleyişine ilişkin konular görüşüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı