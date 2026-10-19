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Bayburt Valisi Eldivan, muhtarların yerel yönetimin temel unsuru olduğunu söyledi

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Bayburt Valisi Eldivan, muhtarların yerel yönetimin temel unsuru olduğunu söyledi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajında muhtarların kamu hizmetlerinde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti. Eldivan, muhtarların yerel yönetimin temel unsurlarından olduğunu vurgulayıp tüm muhtarların gününü kutladı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, muhtarların kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

Muhtarların yerel yönetim anlayışının temel unsurlarından olduğunu vurgulayarak tüm muhtarların gününü kutlayan Vali Eldivan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mahalle ve köylerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesinde, vatandaşlarımızın taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesinde ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli sorumluluklar üstlenen muhtarlarımız, yerel yönetim anlayışımızın temel unsurlarındandır.

Vatandaşlarımızla devletimiz arasında güçlü bir bağ kurarak özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlık, huzur ve görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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