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Bayburt Valisi Eldivan, KYK yurtlarında inceleme yaptı ve öğrencileri dinledi

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Bayburt Valisi Eldivan, KYK yurtlarında inceleme yaptı ve öğrencileri dinledi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, KYK yurtlarında kalan öğrencilerle bir araya gelerek yemekhane, temizlik ve düzeni inceledi. Öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyen Eldivan, hizmetlerin titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınan öğrencilerle bir araya gelerek yurtlardaki hizmetleri yerinde inceledi.

Yurtların yemekhanelerinde hazırlanan yemeklerin kalitesi, sunumu, temizlik ve düzenini inceleyen Vali Eldivan, yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Vali Eldivan, öğrencilerle de sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Vali Eldivan, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için yurtlarda sunulan hizmetlerin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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