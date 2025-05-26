Bayburt Üniversitesinde 'İş Hayatına İlk Adım' Projesinin İkinci Aşaması Tamamlandı

Bayburt Üniversitesinde 'İş Hayatına İlk Adım' Projesinin İkinci Aşaması Tamamlandı
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Bayburt Üniversitesi Teknik Aktiviteler Topluluğu tarafından yürütülen 'İş Hayatına İlk Adım' projesinin ikinci adımı, seminerlerle başarıyla gerçekleştirildi. Katılımcılara iş hukuku ve ergonomi konularında bilgilerin verildi.

Bayburt Üniversitesi Teknik Aktiviteler Topluluğu tarafından, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı(ÜNİDES) desteğiyle yürütülen 'İş Hayatına İlk Adım' projesinin ikinci adımı başarıyla tamamlandı.

Projenin ikinci ayağının ilk gününde Dr. Öğr. Üyesi Furkan Erdoğmuş, 'İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku' konulu semineriyle katılımcılarla buluştu. İkinci gün ise Öğr. Gör. Serkan Altın, 'İş Hayatında Ergonomi' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda tüm oturumlara katılan öğrencilere katılım belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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