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Bayburt Üniversitesi Öğrencisi Melisa Kaymaz Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Etti

Bayburt Üniversitesi Öğrencisi Melisa Kaymaz Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Etti
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Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Melisa Kaymaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öğrencinin vefat haberi üniversiteyi büyük bir üzüntüye boğdu. Cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi ve orada defnedilecek.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Melisa Kaymaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Öğrencinin vefat haberi üniversiteyi yasa boğdu. Kaymaz'ın cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi. Adana'da kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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