Bayburt'un Demirözü ilçesinde köylerde altyapı çalışmaları devam ediyor

Bayburt'un Demirözü ilçe Kaymakamı Yasin Şahin, kurum amirleri ile birlikte Güçlü köyü, Işıkova köyü, Çağıllı köyü ve Akyaka köyünde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Şahin, Köylere Hizmet Götürme Birliği, İl Özel İdaresi, muhtar ve vatandaşların işbirliği ile köylerde yaşayan vatandaşlar için içme suyu, yol, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik adımların atılmaya devam edileceğini belirtti. - BAYBURT