Üye Girişi
Haberler

Bayburt'un Demirözü ilçesinde köylerde altyapı çalışmaları devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçe Kaymakamı Yasin Şahin, kurum amirleri ile birlikte Güçlü köyü, Işıkova köyü, Çağıllı köyü ve Akyaka köyünde incelemelerde bulundu. Kaymakam Şahin, Köylere Hizmet Götürme Birliği, İl Özel İdaresi, muhtar ve vatandaşların işbirliği ile köylerde yaşayan vatandaşlar için içme suyu, yol, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik adımların atılmaya devam edileceğini belirtti.

Bayburt'un Demirözü ilçe Kaymakamı Yasin Şahin, kurum amirleri ile birlikte Güçlü köyü, Işıkova köyü, Çağıllı köyü ve Akyaka köyünde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Şahin, Köylere Hizmet Götürme Birliği, İl Özel İdaresi, muhtar ve vatandaşların işbirliği ile köylerde yaşayan vatandaşlar için içme suyu, yol, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik adımların atılmaya devam edileceğini belirtti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Köylere Hizmet Götürme Birliği Demirözü Bayburt Akyaka Yerel Haberler Yerel Politika Güncel Haberler

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

 Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar

Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar

 Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title