Bayburt'tan umreye gidecek vatandaşlar İl Müftülüğü önünde dualarla uğurlandı

Bayburt'tan umreye gidecek vatandaşlar İl Müftülüğü önünde dualarla uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Bayburt'tan kutsal topraklara gidecek umreciler, İl Müftülüğü binası önünde düzenlenen programla uğurlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Müftü Yardımcısı Yener Kalender dua etti; umreciler yakınlarıyla vedalaşarak yola çıktı.
Umre ibadetini yerine getirmek üzere Bayburt'tan kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, düzenlenen programla uğurlandı.
İl Müftülüğü binası önünde düzenlenen uğurlama programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Müftü Yardımcısı Yener Kalender tarafından dualar edildi.
Duanın ardından umreciler, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı