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Bayburt'tan umreye gidecek vatandaşlar İl Müftülüğü önünde dualarla uğurlandı

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Bayburt'tan umreye gidecek vatandaşlar İl Müftülüğü önünde dualarla uğurlandı
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Bayburt'tan kutsal topraklara gidecek umreciler, İl Müftülüğü binası önünde düzenlenen programla uğurlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Müftü Yardımcısı Yener Kalender dua etti; umreciler yakınlarıyla vedalaşarak yola çıktı.

Umre ibadetini yerine getirmek üzere Bayburt'tan kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, düzenlenen programla uğurlandı.

İl Müftülüğü binası önünde düzenlenen uğurlama programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Müftü Yardımcısı Yener Kalender tarafından dualar edildi.

Duanın ardından umreciler, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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