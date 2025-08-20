Bayburt'taki Tarihi Jandarma Karakolu Restore Ediliyor

Bayburt'taki Tarihi Jandarma Karakolu Restore Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Mustafa Eldivan, Balkaynak köyündeki tarihi jandarma karakolunun restore edilmesi için çalışmaların başladığını duyurdu. Atıl durumda bulunan yapı, yenilenerek kullanılmaya hazırlanıyor.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Balkaynak köyünde bulunan tarihi jandarma karakolunda incelemelerde bulunarak, yapının restore edilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasının planlandığını belirtti.

Balkaynak Köyü girişinde yer alan ve geçmişte jandarma karakolu olarak kullanılan tarihi yapıyı inceleyen Vali Eldivan, binanın mevcut durumu hakkında bilgi alarak, karakolun yeniden restore edilebilmesine ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Atıl durumdaki yapının ilerleyen dönemlerde yenilerek, kullanılması planlanıyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

Fenerbahçe'den bomba Cengiz kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti

Evde kan donduran ayin! Şifa dağıtma bahanesiyle bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.