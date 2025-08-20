Bayburt'taki Tarihi Jandarma Karakolu Restore Ediliyor
Vali Mustafa Eldivan, Balkaynak köyündeki tarihi jandarma karakolunun restore edilmesi için çalışmaların başladığını duyurdu. Atıl durumda bulunan yapı, yenilenerek kullanılmaya hazırlanıyor.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Balkaynak köyünde bulunan tarihi jandarma karakolunda incelemelerde bulunarak, yapının restore edilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasının planlandığını belirtti.
Balkaynak Köyü girişinde yer alan ve geçmişte jandarma karakolu olarak kullanılan tarihi yapıyı inceleyen Vali Eldivan, binanın mevcut durumu hakkında bilgi alarak, karakolun yeniden restore edilebilmesine ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Atıl durumdaki yapının ilerleyen dönemlerde yenilerek, kullanılması planlanıyor. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel