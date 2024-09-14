Bayburt'ta Yonca Tarlasına Giren 60 Büyükbaş Hayvan Zehirlendi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde yonca tarlasına giren 60 büyükbaş hayvan zehirlendi. Hayvanlardan 1'i telef olurken, 3'ü kesilmek durumunda kaldı, diğerlerine de veteriner hekimler müdahale etti.

Olay, Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarlada yeşil yonca yiyen 60 büyükbaş hayvanın karın bölgesinde bir müddet sonra şişme ve nefes almada güçlük çektikleri görüldü. Yoncadan zehirlenen hayvanlardan biri telef olurken 3'ü de çoban tarafından kesildi.

Durumun İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine veteriner hekimler köye geldi. Yedikleri yeşil yoncadan zehirlenen büyükbaş hayvanlara sonda yöntemiyle müdahale edilerek karınlarındaki gaz çıkarıldı. Şişkinlikleri geçen hayvanların sağlık durumu bir müddet sonra normale döndü. - BAYBURT