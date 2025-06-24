Bayburt'ta Yeni Kur'an Kursu İncelemesi

Bayburt Müftüsü Bayram Danacı, yapımı tamamlanan Oruçbeyli Kur'an kursu yeni binasında incelemelerde bulundu.

Müftü Danacı, yeni Kur'an kursu binasında yaptığı incelemelerde, binanın genel durumu ve işleyişi hakkında Kur'an kursu öğreticilerinden detaylı bilgi aldı. İncelemelerde, kursun eğitim ortamı ve fiziki imkanları da değerlendirildi. Kurs, eksikliklerinin tamamlanmasıyla kısa bir sürede hizmete açılacak. - BAYBURT