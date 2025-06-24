Bayburt'ta Yeni Kur'an Kursu İncelemesi

Bayburt'ta Yeni Kur'an Kursu İncelemesi
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Bayburt Müftüsü Bayram Danacı, Oruçbeyli Kur'an kursunun yeni binasında incelemelerde bulundu. Kursun eğitim ortamı ve fiziksel imkanları değerlendirildi.

Bayburt Müftüsü Bayram Danacı, yapımı tamamlanan Oruçbeyli Kur'an kursu yeni binasında incelemelerde bulundu.

Müftü Danacı, yeni Kur'an kursu binasında yaptığı incelemelerde, binanın genel durumu ve işleyişi hakkında Kur'an kursu öğreticilerinden detaylı bilgi aldı. İncelemelerde, kursun eğitim ortamı ve fiziki imkanları da değerlendirildi. Kurs, eksikliklerinin tamamlanmasıyla kısa bir sürede hizmete açılacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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