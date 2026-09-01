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Bayburt'ta Tarımsal Üretim İçin Üretici Ziyaretleri

Bayburt'ta Tarımsal Üretim İçin Üretici Ziyaretleri
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, beraberindeki heyetle üreticileri ziyaret ederek üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Üretim süreci, sorunlar ve beklentiler hakkında bilgi alan Köse, tarımsal destekler hakkında bilgi verdi ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında üreticileri ziyaret ederek, üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Necmettin Pala, Osman Canaslan ve İdris Kiki'nin üretim yaptığı alanları gezen Köse, üretimin mevcut durumu, üretim süreci, karşılaşılan sorunlar ve üreticilerin beklentileri hakkında bilgi aldı.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Köse, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere sunulan destekler hakkında bilgi verdi.

Üreticilerin karşılaştığı sorunların yerinde tespit edilmesinin önemine dikkat çeken Köse, üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üretimin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, ürün çeşitliliğinin desteklenmesi ve üreticilerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesine yönelik saha çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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