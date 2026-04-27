Bayburt'ta üreticilere yüzde 50 hibeli yem bezelyesi tohumu dağıtıldı

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında yüzde 50 hibeli 17 ton yem bezelyesi tohumu, destek başvurusunda bulunan üreticilere teslim edildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde üreticilere hibe destekli tohum dağıtımı yapıldı. Yüzde 75 hibeli 50 ton nohut tohumu ve yüzde 50 hibeli 17 ton yem bezelyesi tohumu olmak üzere toplam 67 ton tohum, çiftçilere dağıtıldı.

Destekten, 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan ve üretim yapılan ilçe ya da köyde ikamet eden üreticiler yararlandı. Destekleme, en az 5 dekar, en fazla 50 dekar alan için uygulandı.

Hibe destekli tohum dağıtımıyla Bayburt'ta tarım arazilerinin daha etkin değerlendirilmesi ve yem bitkileri üretiminin artırılması amaçlandı. - BAYBURT

