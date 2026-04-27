Bayburt'ta üreticilere yüzde 50 hibeli yem bezelyesi tohumu dağıtıldı

Bayburt'ta üreticilere yüzde 50 hibeli yem bezelyesi tohumu dağıtıldı
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında yüzde 50 hibeli 17 ton yem bezelyesi tohumu, destek başvurusunda bulunan üreticilere teslim edildi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında yüzde 50 hibeli 17 ton yem bezelyesi tohumu, destek başvurusunda bulunan üreticilere teslim edildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde üreticilere hibe destekli tohum dağıtımı yapıldı. Yüzde 75 hibeli 50 ton nohut tohumu ve yüzde 50 hibeli 17 ton yem bezelyesi tohumu olmak üzere toplam 67 ton tohum, çiftçilere dağıtıldı.

Destekten, 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan ve üretim yapılan ilçe ya da köyde ikamet eden üreticiler yararlandı. Destekleme, en az 5 dekar, en fazla 50 dekar alan için uygulandı.

Hibe destekli tohum dağıtımıyla Bayburt'ta tarım arazilerinin daha etkin değerlendirilmesi ve yem bitkileri üretiminin artırılması amaçlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

Gece yarısı olanlar oldu!

Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

Herkes bu görüntüyü konuşuyor!
Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi

Survivor’da kriz büyüdü, sonu diskalifiye oldu

Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

Gece yarısı olanlar oldu!

İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü

Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten cinayet 13 yıl sonra çözüldü
Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor

Ülkeyi sarsan 6.2'lik deprem! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor