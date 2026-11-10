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Bayburt'ta üniversite ve öğrenci yurtlarında gıda denetimi yapıldı

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Bayburt'ta üniversite ve öğrenci yurtlarında gıda denetimi yapıldı
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Bayburt'ta üniversite ve öğrenci yurtlarının yemekhane ve kantinlerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda denetimi yapıldı. Denetimlerde son tüketim tarihi, muhafaza şartları, hijyen ve mevzuata uygunluk incelenirken işletme sorumlularına gıda güvenilirliği anlatıldı.

Bayburt'ta üniversite ve öğrenci yurtlarının yemekhanelerinde, kantinlerinde gıda denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri ve muhafaza şartları incelendi. Ayrıca işletmelerin mevzuata uygunluğu, gıda ürünlerinin izlenebilirliği kontrol edilerek yemekhanelerin temizlik ve hijyen durumu da gözden geçirildi.

İşletme sorumlularına gıda güvenilirliği ve ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilerin güvenilir, sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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