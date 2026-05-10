Bayburt'ta üniversite öğrencileri yıl sonu buluşmasında bir araya geldi

Bayburt İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Yıl Sonu Buluşması' programında, üniversite öğrencilerine hitap eden İl Müftüsü Bayram Danacı, güzel ahlak, eğitim ve zamanı doğru kullanmanın önemini vurguladı. Program çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Bayburt İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 'Yıl Sonu Buluşması' programı düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi konferans salonunda yapılan program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda üniversiteli gençlere hitap eden İl Müftüsü Bayram Danacı, güzel ahlak, eğitim ve zamanı doğru kullanmanın önemine değindi. Dünya ve ahiret hayatında başarıya ulaşmanın, zamanı bilinçli ve planlı kullanmaktan geçtiğini belirten Danacı, gençlere faydalı işlerle meşgul olmaları tavsiyesinde bulundu.

İlim ve eğitimin yalnızca bilgi edinmekten ibaret olmadığını vurgulayan Danacı, eğitimin asıl amacının güzel ahlak olduğunu söyledi. Danacı, "İlim ve güzel ahlak bir araya gelince kişi çevresine ve tüm insanlığa faydalı hale gelir" dedi.

Gençlerin milli ve manevi değerleri özümseyerek yetişmesinin önemine dikkat çeken Danacı, programda emeği geçen personele teşekkür etti.

Sinevizyon gösterisi, tiyatro, şiir ve eğlenceli yarışmalarla devam eden program, yapılan duayla sona erdi.

Programa, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
