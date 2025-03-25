Bayburt'ta Üniversite Öğrencilerinden Camii Temizliği

Bayburt'ta öğrenim gören üniversite öğrencileri, camilerde temizlik yaptı. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle camilerde temizlik gerçekleştiren öğrenciler, temizlik işlerini gönüllü olarak sürdürdüler.

Bayburt İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlerinin organizasyonu ile üniversite öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde cami temizliği yaptı. Merkez Ketenci Camii ve Yerlice Köyü Camii'nde temizlik yapan öğrenciler, camileri bayrama hazırladı. Severek temizlik yaptığını belirten öğrenciler, kısa sürede işlerin bittiğini söylediler. Kadın öğrenciler, kadınlara ayrılan bölümü temizlerken, erkek öğrenciler ise minber, mihrap, korkuluklar, lambalar gibi erişilmesi zor olan yerleri merdiven yardımıyla silerek, temiz hale getirdiler. - BAYBURT