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Bayburt'ta umreye giden vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı

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Bayburt İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uğurlama töreniyle umreye gidecek vatandaşlar dualarla yolcu edildi.

Bayburt'ta umreye giden vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Bayburtlu vatandaşlar umreye yolcu edildi.

Umre ibadetini yerine getirmek üzere mübarek topraklara gidecek vatandaşlar için Bayburt İl Müftülüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Müftülük önünde düzenlenen programda dua edildi ve umre kafilesi dualarla uğurlandı. İlahi ve salavatların okunduğu programda konuşan İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, "Allah ibadetlerinizi kabul eylesin, gidemeyen kardeşlerimize de Allah gitmeyi, giden kardeşlerimize de hayırlı bir şekilde dönmeyi nasip eylesin" dedi.

Aksoy'un yaptığı duanın ardından umrecileri aileleri, yakınları dua ve gözyaşlarıyla yolcu ettiler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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