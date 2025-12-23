Bayburt'ta umrecilere hazırlık eğitimi verildi

Bayburt İl Müftülüğü tarafından umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik 'Umre Hazırlık Semineri' düzenlendi.

Kaleardı Kur'an kursunda gerçekleştirilen seminerde, umre yolculuğu öncesinde vatandaşların ibadetlerini bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla bilgilendirmelerde bulunuldu. İl Müftüsü Bayram Danacı, umre ibadetinin dini anlamı, yapılışı ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

Seminerde ayrıca Müftü Yardımcıları Nurettin Akgül, İlim Tatlı ile Şube Müdürü Ömer Turan tarafından umrenin menasiki, ibadet esnasında uyulması gereken kurallar ve yolculuk sürecine ilişkin pratik bilgiler paylaşıldı.

İbadet bilinci, umre ibadeti, umre yolculuğu öncesinde maddi ve manevi hazırlıklar ile temel sağlık bilgileri konularının ele alındığı seminerde, Müftü Danacı, kutsal topraklara gidecek umre yolcularına iyi temennilerde bulundu. - BAYBURT