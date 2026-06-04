Haberler

Bayburt'ta lokantalara yöresel lezzetleri tanıtan servis materyalleri dağıtıldı

Bayburt'ta lokantalara yöresel lezzetleri tanıtan servis materyalleri dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bayburt'ta yöresel lezzetlerin tanıtımı için lokantalara özel servis materyalleri dağıtıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan materyallerle vatandaş ve ziyaretçilerin Bayburt mutfağı hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bayburt'un yöresel lezzetlerinin tanıtılması amacıyla lokantalara özel servis materyalleri dağıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışmayla Bayburt mutfağının zengin mirasını ve yöresel yemek kültürünü tanıtan servis materyalleri kentte faaliyet gösteren lokantalara ulaştırıldı.

Kullanılan materyallerle, vatandaşların ve kenti ziyaret eden misafirlerin Bayburt mutfağına ilişkin bilgilendirilmesi sağlandı. Çalışmayla yöresel lezzetlerin görünürlüğünün artırılması ve Türk mutfağının köklü geleneklerinin gelecek nesillere aktarılması amaçlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da yaşadıklarına isyan etti: Türk vatandaşlarının sorguya maruz bırakılması sinir bozucu

Avrupa'da yaşadıklarına isyan etti! Ülkeden çıkarken bile sorgulandı
Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü

Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü
Şili'de öğrencilerin hükümeti protestosunda 25 kişi yaralandı

Öğrencilerin hükümet karşıtı gösterilerinde 25 kişi yaralandı
Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi

3 bilezik için nişan attı, olayın perde arkası mesajla ortaya çıktı
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Kılıçdaroğlu'ndan 'tedbirli ihraç' hamlesi! İşte hedefindeki 5 milletvekili

Kılıçdaroğlu'ndan ilk büyük hamle geliyor! İşte hedefindeki 5 isim