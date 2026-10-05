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Bayburt'ta taşımalı eğitim toplantısında güvenli ulaşım ve saha sorunları ele alındı

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Bayburt'ta taşımalı eğitim toplantısında güvenli ulaşım ve saha sorunları ele alındı
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Bayburt'ta taşıma merkezi okulların müdürleriyle İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıda taşımalı eğitimin etkin yürütülmesi, öğrencilerin güvenli ulaşımı ve müdürlerin sahadaki ihtiyaçları ele alınarak çözüm önerileri paylaşıldı.

Bayburt'ta taşıma merkezi okulların müdürleriyle toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, taşıma yoluyla eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaştırılmasına ve eğitim-öğretim süreçlerinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında düzenlenen toplantıda, taşımalı eğitim kapsamında okullarda yürütülen çalışmalar ele alındı. Öğrencilerin ulaşım sürecinde güvenliğinin sağlanması ve eğitim hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi konularında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, okul müdürlerinin taşımalı eğitim sürecinde karşılaştıkları konular ve sahadaki ihtiyaçlar üzerinde duruldu. Karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri de paylaşıldı.

Toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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