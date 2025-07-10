Bayburt'ta Süt Hijyeni Kursu Açılıyor

Bayburt'ta Süt Hijyeni Kursu Açılıyor
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Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, süt üreticileri ve işleyicileri için MEB onaylı 'Süt Hijyeni' kursu düzenlenecek. Eğitimde süt hijyeninin önemi ve sağlıklı üretim standartları konuları ele alınacak.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, süt üreticileri ve işleyicilerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı 'Süt Hijyeni' kursu açılacak.

Verilecek eğitimle süt hijyeninin önemi, hijyenik üretim şartları ve sağlık standartları konularında katılımcıların bilinçlendirilmesi, bu sayede daha kaliteli ve güvenilir süt üretiminin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kursa katılmak isteyen üreticiler, 15 Temmuz tarihine kadar e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecekler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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