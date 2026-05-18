Bayburt'ta öğrencilere suyun değeri anlatıldı

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 'Su Verimliliği Seferberliği' kapsamında öğrenci ve öğretmenlere suyun bilinçli kullanımı, tasarruf ve sürdürülebilirlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 'Su Verimliliği Seferberliği' kapsamında öğrenci ve öğretmenlere suyun bilinçli kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Coğrafya Öğretmeni Aykut Aydın tarafından yapılan bilgilendirmede, doğal kaynakların korunması, su tasarrufu ve sürdürülebilir gelecek konuları ele alındı.

Programda öğrencilere, su kaynaklarının verimli kullanılması, günlük yaşamda tasarruf alışkanlıklarının geliştirilmesi ve israfın önlenmesi gerektiği anlatıldı. Sunumlarda, suyun yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de ortak değeri olduğuna dikkat çekildi.

Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, her damla suyun önem taşıdığı vurgulanarak, sürdürülebilir bir gelecek için bireysel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
