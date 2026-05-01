Bayburt'ta sosyal risklerin erken tespiti için toplantı yapıldı

Bayburt'ta, sosyal risklerin erken tespiti ve koruyucu sosyal hizmet uygulamalarının güçlendirilmesi amacıyla Sosyal Risk Haritaları ile Aile Rehberi ve Çocuklar Güvende Sistemleri toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda, sosyal risklerin henüz ortaya çıkmadan belirlenmesine imkan sağlayan erken uyarı mekanizmaları, kırılgan hanelerin tespitine yönelik veri temelli analizler ve risk odaklı sosyal hizmet modelleri ele alındı.

Toplantıda, aileyi merkeze alan ve çocukların yüksek yararını gözeten bütüncül yaklaşımın sahada etkin şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekildi. Kurumlar arası koordinasyonu güçlendiren sistemlerin, sosyal hizmet çalışmalarında daha etkin sonuçlar alınmasına katkı sunacağı vurgulandı.

Vali Eldivan, toplumun huzuru ve refahı için riskleri önceden tespit eden, önleyici ve koruyucu sosyal hizmet anlayışının sahada etkin biçimde uygulanmasının önem taşıdığını belirtti. - BAYBURT

