Bayburt'ta Servis Şoförlerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı

Bayburt'ta Servis Şoförlerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
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Bayburt'ta öğrenci ve yolcu taşımacılığı yapan servis şoförlerine yönelik düzenlenen toplantıda, güvenlik, çalışma şartları ve taşımacılıkla ilgili sorunlar ele alındı. Vali Mustafa Eldivan, şoförlere kazasız bir çalışma dönemi diledi.

Bayburt'ta öğrenci ve yolcu taşımacılığı yapan servis şoförlerine yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, güvenlik, çalışma şartları, taşımacılıkta karşılaşılan sorunlar gibi konular üzerine duruldu.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, taşıma hizmetlerinde güvenliğin sağlanması, şoförlerin çalışma imkanları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Servis şoförlerinin talepleri dinlenerek, ilgili kurumlarla iş birliği içinde çözüm yolları değerlendirildi.

Vali Mustafa Eldivan, taşıma hizmetlerinde dikkat, sabır ve sorumluluğun büyük önem taşıdığını vurgulayarak, tüm şoförlere kazasız ve verimli bir çalışma dönemi diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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