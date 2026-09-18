Haberler

Bayburt’ta sahte ve tağşiş ürünlere yönelik denetim yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt’ta sahte ve tağşiş ürünlere yönelik denetim yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt’ta güvenilir gıdaya erişimin sağlanması ve sahte, taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele kapsamında gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bayburt'ta güvenilir gıdaya erişimin sağlanması ve sahte, taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele kapsamında gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde işletmelerin mevzuata uygunluğu ve ürünlerin güvenilirliği incelendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında gıda işletmelerinde kontroller sürüyor.

Denetimlerde işletmelerin mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği kontrol edilirken ürünlerin güvenilirliği, hijyen şartları ve son tüketim tarihleri incelendi.

Sahte, taklit ve tağşiş ürünlerin tespit edilmesine yönelik denetimlerin yapıldığı çalışmada, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için işletmelerde gerekli incelemeler gerçekleştirildi.

Denetimlerin kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tek teker üzerinde iki kişi: Göz göre göre kazaya davetiye çıkardılar

Göz göre göre kazaya davetiye: Canlarını da hiçe saydılar
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı

Borsada dev operasyon! Başkan dahil 4 isim tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü değişti: Hasan Yiğit EGM emrine alındı

Okul saldırısının yaşandığı şehrin emniyet müdürü değişti
Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uzun süre sonra Beşiktaş maçında görüntülendi

Eski İçişleri Bakanı Yerlikaya uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Katz'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et

Erdoğan'a skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et
61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu

Dere kenarında yürek burkan manzara! Suyun içinde hareketsiz bulundu
Arda Okan Kurtulan'dan dört büyüklere göz kırpan performans

Süper Lig'in devlerine şimdiden göz kırptı
Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor

Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
Erzurum'da kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi

Kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi