Bayburt'ta hayvanların korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı ile şehirdeki sahipsiz hayvanların durumu ve hayvan haklarının korunmasına yönelik atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesi, rehabilitasyon süreçleri, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve hayvanlara yönelik kötü muamelenin önlenmesi için alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili paydaşların katılımıyla yapılan toplantıda, mevcut uygulamalar ve hayata geçirilen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantı, gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT