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Bayburt'ta sağanak yağış cadde ve sokakları su bastı

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Bayburt'ta etkili olan sağanak yağış sonucunda Cumhuriyet Caddesi ve sokaklar sular altında kaldı. Araç sürücüleri zorlukla ilerlerken, vatandaşlar suyun yükselmesiyle şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar mazgalları açarak su akışını sağlamaya çalıştı. Yağışın etkisiyle hayat bir süre durma noktasına geldi.

Bayburt'ta etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı

BAYBURT - Bayburt'ta sağanak yağış, sele neden oldu. Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi, sular altında kalırken araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çektiler.

Dışarıda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bir anda yükselen suların arasında neye uğradıklarını şaşırdılar. Korkudan ağlayan çocuklarını kucağına alarak karşı kaldırıma geçen anne-babalar görülürken, bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları elleriyle açarak göle dönen yollardaki su akışını sağlamaya çalıştılar.

10 dakika içerisinde hayatı felç eden yağış sonrası, hayat bir anlık durma noktasına geldi. Öte yandan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki dükkanları su bastı, işletme sahipleri dükkanlarda biriken suları kendi imkanlarınca temizlediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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