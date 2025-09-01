Bayburt'ta Ruh Sağlığı Eğitimleri Verildi

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü personeline, ruh sağlığı bozukluklarına yönelik damgalamanın azaltılması amacıyla eğitim verildi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sosyal çalışmacısı Esra Demir Gül ile psikolog Zeynep Ayan Deligöz tarafından gerçekleştirilen eğitimde, psikiyatrik bozuklukların erken tanınması, tedavi için uygun birimlere yönlendirilmesi ve tedavi sürecinin devamlılığında kurum personelinin sağlayabileceği katkılar anlatıldı. Verilen eğitimle, toplumun bilgilendirilmesi ve önyargıların azaltılmasında kurum personelinin farkındalığının artırılması amaçlandı. Eğitim, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi. - BAYBURT