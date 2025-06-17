Bayburt'ta 'Ritmin İzinde İlahi Yolculuk' Temalı Dini Musiki Konseri Düzenlendi

Bayburt'ta 'Ritmin İzinde İlahi Yolculuk' Temalı Dini Musiki Konseri Düzenlendi
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Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen konser, Türk din musikisinin örnekleriyle dinleyicilere manevi bir yolculuk yaşattı. Programda İl Milli Eğitim Müdürü teşekkürlerini sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Sada Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı Projesi kapsamında Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 'Ritmin İzinde İlahi Yolculuk' temalı dini musiki konseri düzenlendi.

Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, çeşitli kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğrencilerin büyük bir özenle hazırladığı musiki konserinde, Türk din musikisinin seçkin örnekleri seslendirildi. Okul korosunun ve solo performansların icra edildiği konser, dinleyicilere manevi bir yolculuk yaşattı.

Program boyunca salonda bulunanlar, tasavvuf musikisi eserlerle duygu dolu anlar yaşadı. Öğrencilerin performansları, dinleyenler tarafından büyük beğeni topladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, programın hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlere teşekkür ederek, korodaki öğrencilere filografi tablo hediye etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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