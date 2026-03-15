Haberler

Bayburt'ta plastik poşet ücretleri denetlendi

Bayburt'ta plastik poşet ücretleri denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta çevre koruma amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik denetimler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Denetimlerde satış noktalarında plastik poşetlerin ücretlendirilip ücretlendirilmediği ve tüketicilerin bilgilendirilip bilgilendirilmediği kontrol edildi.

Bayburt'ta plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik denetimler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İl genelinde yapılan kontrollerde satış noktalarında plastik poşetlerin mevzuata uygun şekilde ücretlendirilip ücretlendirilmediği, tüketicilerin uygulama hakkında bilgilendirilip bilgilendirilmediği ve ilgili kayıtların tutulup tutulmadığı incelendi.

Denetimlerde, işletmelerde plastik poşet satışına ilişkin uygulamalar gözden geçirildi. Ekipler, ücretlendirme işlemlerinin yürürlükteki kurallara uygun yapılıp yapılmadığını denetlerken, tüketicilere yönelik bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini de kontrol etti.

Çevre kirliliğinin azaltılması ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin denetimlerin il genelinde aralıksız sürdüğü bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

