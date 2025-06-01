Bayburt'ta Plastik Kirliliğine Farkındalık Etkinliği

Bayburt'ta Plastik Kirliliğine Farkındalık Etkinliği
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Bayburt'ta Plastik Kirliliğine Farkındalık Etkinliği
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Bayburt'ta, Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, plastik kirliliğiyle mücadele amacıyla öğrencilere çevrenin önemi eğlenceli bir biçimde anlatıldı. Etkinlikte palyaço gösterileri, danslar ve fidan dikimi gibi aktiviteler yapıldı.

Bayburt'ta plastik kirliliğine oyunlarla dikkat çektiler

BAYBURT - Çevre Haftası kapsamında Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "Çevrene İyi Bak" sloganıyla "Plastik Kirliliği ile Mücadele" konulu farkındalık etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu Spor Salonunda organize edilen etkinlikte, öğrencilere çevrenin önemi eğlenceyle anlatıldı. Plastik kirliliğine palyaço gösterileriyle, danslarla dikkat çekilen etkinlikte, bez çanta ve duvar boyama etkinlikleri yapıldı, fidan dikimi gerçekleştirildi. Öğrencilere çevre ve doğa bilincini aşılamak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını ve bunu da eğlence yoluyla anlattıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim, "Hepimiz çevremize iyi bakmalıyız" diyerek, "Türkiye Çevre Haftası kapsamında Bayburt'umuzda çeşitli etkinliklerde bulunduk. Bez çanta boyamaları yaptık, palyaço gösterilerimiz oldu. Çocuklarımızda farkındalık oluşturmak için eğlenceli programlarımız oldu. Duvar boyamaları ve fidan dikimi faaliyetlerinde bulduk. Hepimiz doğamıza ve çevremize iyi bakmalıyız" ifadelerini kullandı. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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